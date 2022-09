L'Inter soffre ma passa all'89': Brozovic abbatte il Toro

A San Siro l'Inter batte 1-0 il Torino nel match delle 18 valevole per la 6ª giornata di Serie A.

A San Siro l'Inter batte 1-0 il Torino nel match delle 18 valevole per la 6ª giornata di Serie A. Primo tempo noioso: degli ospiti la migliore occasione da gol sin qui vista, dei padroni di casa la maggior percentuale di possesso palla. Ad inizio ripresa Sanabria viene espulso da Ayroldi, che punisce una sbracciata rifilata a Lautaro. L'arbitro, però, viene richiamato al monitor da Var e dopo aver rivisto le immagini torna sulla sua decisione: estraendo solo giallo. Dopo un paio di occasioni per parte con i portieri protagonisti, l'Inter sfiora il gol con Lautaro: Bastoni pesca in area granata il Toro, che incorna e fa venire i brividi agli ospiti: sfera che fa letteralmente la barba al palo. All'89' Brozovic decide il match: Barella scodella in area e trova il croato che, con una conclusione volante supera Milinkovic-Savic.