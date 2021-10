L'Inter soffre nei primi minuti, poi D'Ambrosio e un rosso le spianano la strada: battuto l'Empoli 2-0

Al Castellani l'Inter batte 2-0 l'Empoli nel match valido per la decima giornata di campionato. Sblocca la gara D'Ambrosio con un colpo di testa al 34' su cross morbido di Sanchez. L'Empoli prima della rete nerazzura si rende pericoloso più davanti alla porta di Handanovic, ma non riesce a concretizzare. Nella ripresa al 52' i toscaani restano in dieci: rosso per Ricci per un intervento su Barella a ridosso della linea di centrocampo. L'Inter approfitta della superiorità numierica e al 66' chiude i conti: cross teso di Lautaro Martinez verso il secondo palo, Dimarco arriva per primo sul pallone vagante e lo insacca col mancino.