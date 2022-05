L'Inter soffre nel finale ma risponde al Milan: battuta di misura l'Udinese

Alla Dacia Arena l'Inter batte 2-1 l'Udinese e si riporta a due punti dalla capolista Milan.

Alla Dacia Arena l'Inter batte 2-1 l'Udinese e si riporta a due punti dalla capolista Milan. Ospiti subito in vantaggio dopo 12' con Ivan Perisic: calcio d'angolo dalla sinistra di Dimarco e colpo di testa del croato che batte Silvestri. Al 40' arriva il raddoppio nerazzurro grazie a Lautaro Martinez. Calcio di rigore assegnato dall'arbitro Chiffi, con l'ausilio del VAR, per fallo di Pablo Marì su Dzeko e penalty battuto dall'argentino che colpisce il palo e poi ribadisce in rete di testa dopo che il pallone era stato toccato anche da Silvestri. Nel finale si accende il match dopo che l'Udinese trova il gol del 1-2 che riapre il match al 72': calcio di punizione di Deulofeu e miracolo di Handanovic, sulla respinta arriva però Udogie che serve Pussetto per un comodo tap-in davanti alla porta. Nonostante qualche sofferenza finale i nerazzurri riescono a portare a casa i tre punti dopo il passo falso di Bologna.