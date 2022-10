L'Inter teme la minaccia PSG e alza l'offerta per il rinnovo di Skriniar: proposto ingaggio top

Conquistato il pass per le fasi finali di Champions League, oggi è il "Milan Skriniar Day" in casa Inter.

Conquistato il pass per le fasi finali di Champions League, oggi è il "Milan Skriniar Day" in casa Inter. L'ad Beppe Marotta, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è deciso ad avere il sì del centrale slovacco e nelle prossime ore incontrerà i suoi rappresentanti per alzargli lo stipendio da 3,8 a 6,5 milioni di euro, allineandolo così a quello di Lautaro Martinez.

"Basterà?", si chiede la stessa rosea. Il futuro dell'ex Sampdoria resta in bilico, visto che la scorsa estate il Paris Saint-Germain era arrivato a offrire quasi 9 milioni di euro netti a stagione (bonus compresi) per convincere il giocatore. Riuscendoci.