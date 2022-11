L'Inter va ko a Torino: la Juve porta a casa la quarta vittoria consecutiva

All'Allianz Stadium Stadium la Juventus batte 2-0 l'Inter nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

All'Allianz Stadium Stadium la Juventus batte 2-0 l'Inter nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo a ritmi blandi il derby d'Italia si accende nella ripresa. A sbloccare il match ci pensa Rabiot al 52': sgroppata di Kostic sulla destra e piattone vincente di prima intenzione del francese che batte Onana. Al 63' i bianconeri segnano ancora, ma il gol di Danilo, una bella girata su corner, è annullato dall'arbitro Doveri. Lungo check al VAR, il brasiliano tocca con la mano dopo la deviazione di stinco: tocco impercettibile, ma non si può segnare con la mano e quindi gol annullato. Al 75' Lautaro si divora il pareggio: l'argentino si ritrova a tu per tu con Szczesny, ma il portiere bianconero respinge con un gran riflesso di piede. Un minuto dopo grande conclusione dal lato corto dell'area di Kostic e palo per la Juve. All'84' arriva il 2-0 della Juve: sfonda ancora a sinistra Kostic, palla sul secondo palo per Fagioli, che tutto solo trova il secondo gol in Serie A.