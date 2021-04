L'Inter vince ancora di misura, scudetto a un passo: battuto il Cagliari 1-0

Finisce 1-0 in favore dei nerazzurri il lunch match della 30ª giornata di campionato Inter-Cagliari. Nel primo tempo l'Inter domina e ci prova soprattutto da fuori area, il Cagliari tiene bene senza correre particolari rischi. Al 17' rete annullata ai padroni di casa: Lukaku dal limite dell'area imbuca per Sanchez, che da pochi passi non sbaglia. Il guardalinee alza subito la bandierina e il Var conferma la vistosa la posizione irregolare dl cileno. Nella ripresa non cambia l'andamento del match, al 70' l'Inter va vicinissima al gol: sugli sviluppi di un calcio d'angolo De Vrij svetta su tutti e con un gran colpo di testa colpisce in pieno la traversa. Passano 7' e la squadra di Conte trova finalmente il gol: Hakimi scambia con Lukaku, entra in area e con un passaggio rasoterra trova sul secondo palo Darmian che appoggia la palla in rete. Nel finale il Cagliari si riversa in attacco ma non riesce a trovare il pareggio.