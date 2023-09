L'Inter vince ancora, l'Empoli protesta per un rigore prima del gol: finisce 0-1 al Castellani

L'Inter batte 1-0 l'Empoli nel lunch match della quinta giornata di Serie A

L'Inter batte 1-0 l'Empoli nel lunch match della quinta giornata di Serie A, conquistando la quinta vittoria consecutiva in campionato e allungando sul secondo posto in classifica. I nerazzurri di Simone Inzaghi, al quarto clean sheet su cinque gare di Serie A, portano a casa una vittoria molto meno scontata di quello che si potesse immaginare nel più classico dei testacoda. I padroni di casa, alla prima uscita con Aurelio Andreazzoli dopo il subentro a Zanetti, tengono il ritmo dei vicecampioni d'Europa e lasciano pochi spazi, creando anche qualche - occasionale: un solo tiro in porta - pericolo alla retroguardia nerazzurra. Per rompere gli equilibri serve il classico coniglio dal cilindro: a estrarlo, in un lunch match che ha visto relativamente ispirate le punte, ci pensa Federico Dimarco con un gioiello balistico, di prima intenzione sugli sviluppi di calcio d'angolo. Il primo acuto dell'esterno, settimo marcatore interista in questa stagione, vale tre punti pesanti anche perché sofferti. Ai toscani, restano i segnali positivi di chi vuole giocarsela con tutti e può credere alla salvezza, anche se di strada l'Empoli ne avrà da fare. Aver ritrovato un buon Baldanzi, e per esempio scoperto un Ranocchia convincente in regia, resta una buona notizia. All'Inter, oltre il successo prezioso per il tentativo di fuga: i soliti messaggi positivi dalla difesa, un esordio discreto da titolare per Frattesi e la conferma di avere tante armi per provare a inseguire questo lo scudetto della seconda stella.

Al 50' Cambiaghi chiede un rigore per un fallo di Bastoni in area: contatto leggero, per Marcenaro nessun rigore. Nell'azione successiva arriva il gol nerazzurro: Dimarco, al volo, sulla respinta aerea della difesa avversaria dopo un calcio d'angolo: il mancino del 32 s'infila lì dove Berisha proprio non può arrivare e vale l'1-0.