L'Inter vince in rimonta a Bergamo: terza sconfitta di fila per l'Atalanta

Al Gewiss Stadium l'Inter batte in rimonta 3-1 l'Atalanta. I bergamaschi si portano in vantaggio dopo 23' con Lookman su calcio di rigore. Nessun dubbio sul penalty concesso da Chiffi: Zapata riceva in area e viene steso da De Vrij in evidente ritardo. Al 36' l'Inter pareggia con il solito Dzeko: cross dalla trequarti sinistra di Calhanoglu, brillante spizzata di Lautaro che mette l'ex Roma, bravo a rubare il tempo a Palomino, a tu per tu con Musso.A cavallo dell'ora di gioco l'Inter ribalta l'Atalanta e si porta sul 3-1 con uno-due nel giro di 5'. Al 56' intelligente Mkhitaryan alla fine nell'aspettare l'arrivo di Dimarco da sinistra: cross teso, a centro area Dzeko s'impone su Maehle e la butta dentro. Inutile il salvataggio di Musso, arrivato oltre la linea. Al 61' corner battuto teso da Calhanoglu sul primo palo, stoccata di Lautaro con l'ultimo tocco decisivo di Palomino, sfortunato autogol per il difensore al ritorno dalla squalifica. Lo stesso argentino al 77' riapre il match: dal corner battuto da Koopmeiners in tuffo di testa batte Onana per il gol del 3-2. L'Atalanta spinge nel finale, ma l'Inter si salva e porta a casa una vittoria importante.