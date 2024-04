L'Inter vince in rimonta al 95' e insegue il record di punti: 2-1 sull'Udinese

Termina sul risultato di 1-2 la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Inter, posticipo della 31esima giornata di Serie A

Termina sul risultato di 1-2 la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Inter, posticipo della 31esima giornata di Serie A. I nerazzurri non mollano un centimetro, ribaltando il gol nel primo tempo di Samardzic col rigore di Calhanoglu al 55esimo e la rete in extremis di Frattesi. Gli uomini di Inzaghi sono così ancora in corsa per superare il record di punti in Serie A (102 punti, Juventus 2013/14): avranno bisogno di vincere le ultime sette partite rimaste.