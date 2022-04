L’Inter vince non senza difficoltà: 3-1 allo Spezia e primo posto in attesa del Milan

L’Inter batte 3-1 lo Spezia e si porta momentaneamente al primo posto in classifica.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Inter batte 3-1 lo Spezia e si porta momentaneamente al primo posto in classifica. Prima frazione con buona intensità ma praticamente nessun tiro in porta. Alla mezz'ora è Brozovic a sbloccare la sfida. Il sinistro del centrocampista croato finisce all'angolino alto dopo la sponda di D'Ambrosio. Nella ripresa qualche potenziale occasione per lo Spezia per acciuffare il pareggio, ma l’Inter trova il raddoppio a poco più di un quarto d'ora dalla fine. Perisic sulla sinistra stoppa e, con il tacco, va via all'avversario. Cross in mezzo per Lautaro Martinez che, con l'esterno, manda all'angolino lontano per il 2-0. Nei minuti finali lo Spezia accorcia le distanze con un bel destro da fuori area di Maggiore ma agli sgoccioli della partita Sanchez fa 3-1 in ripartenza.