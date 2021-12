L’Inter vuole continuare il trend: quasi nel 70% dei casi i campioni d'inverno vincono lo scudetto

L’Inter è Campione d’inverno, o meglio lo era già alla scorsa giornata ma contro il Torino non ha fallito l’occasione di chiudere al meglio il proprio 2021 calcistico. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, ovviamente i giochi non sono fatti, ma i precedenti invitano all’ottimismo per i nerazzurri: da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004-05) solo tre volte il titolo d’inverno non è stato bissato con lo scudetto, come accaduto l’anno scorso al Milan superato a fine stagione proprio dall’Inter. In generale, nella A a girone unico, nel 68,5% dei precedenti la squadra che ha vinto lo scudetto era stata campione d’inverno (61 volte su 89 campionati).