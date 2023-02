L'obiettivo Baldanzi: "Mi ispiro a Dybala, ma in una scala da 1 a 10 lui è 10 e io non sono nella scala"

Tommaso Baldanzi, centrocampista offensivo dell'Empoli, si racconta in un'intervista a DAZN:

© foto di Federico De Luca 2022

Tommaso Baldanzi, centrocampista offensivo dell'Empoli, si racconta in un'intervista a DAZN: "Sono sempre stato tranquillo, semplice, mi piace stare con gli amici e la famiglia, con quelli cui voglio bene. Dipende da che persona sei ma anche da chi hai a fianco, dalla tua famiglia. Su questo sono stato fortunato, ho sempre avuto persone che mi volevano bene accanto e una famiglia che ha sempre creduto in me. Con mister Buscè abbiamo vinto due campionati Primavera, mi ha dato tanto facendomi capire che dovevo essere più consapevole. Poi è venuto tutto di conseguenza, compreso l'Europeo under".

Cos'ha di speciale l'Empoli?

"Si sta benissimo, tutti lavorano per te e sono a tua disposizione, ti concedono di sbagliare. Chi è passato e cresciuto a Empoli si è trovato sempre molto bene, tanti giovani sono stati lanciati verso un futuro migliore. Il nostro presidente ci ha sempre creduto molto. A Monteboro (centro sportivo, ndr) si lavora benissimo sul settore giovanile".

Ci racconta il Tommaso bambino?

"Sono venuto qua a 8 anni, vedevo la prima squadra come una cosa impossibile. I miei genitori non sono mai stati appassionati di calcio, mio padre giocava a basket. Ma mi hanno dato tanto sul lato umano, facendomi capire come si sta al mondo e che per fare cose serie bisogna impegnarsi".

Ora però gli parleranno tutti di lei.

"Non ne parliamo molto ma sicuramente ne è orgoglioso, mio padre va fierissimo".

Il suo primo ricordo dell'Empoli?

"Una partita di playout che venni a vedere, perdevano e rischiavano di retrocedere in Serie C. Poi però ho vissuto gli anni della ripresa e delle grandissime annate con i vari Tavano e Maccarone. Giocare con Tonelli e Caputo, che ho visto illuminare questo stadio, è un orgoglio per me".

Che consigli le dà Caputo?

"Un uomo e un giocatore incredibile, con lui in campo le cose cambiano, dà grandissima mano, e anche come uomo è grandissimo".

Che rapporto ha con Buscè?

"Non l'ho visto giocare ma l'ho sempre preso come un secondo padre, mi ha dato grandissima mano, aiutando a credere in me e nei miei mezzi, facendomi tirare fuori le dote".

Perché lo chiama Piccolo Grande Buddha?

"Mi chiama così dall'anno dello Scudetto perché lì in mezzo facevo impazzire i difensori, mi ha sempre detto di divertirmi".

Quanto vale il divertimento?

"Dieci. Se vai in campo e non ti diverti, magari il risultato arriva ma è più difficile. Se ti diverti significa che hai giocato bene e al 90% hai giocato bene".

Il numero 35 ha un significato?

"No, quando arrivai con Dionisi tanti numeri erano occupati i magazzinieri mi diedero quello, mi piaceva e sono rimasto sempre con quello".

Che rapporto ha con Dionisi e Andreazzoli?

"I risultati hanno mostrato che sono due grandissimi allenatori, hanno fatto e stanno facendo molto bene. Dionisi mi ha dato tanto, era il primo anno per me con la prima squadra, e sono migliorato tecnicamente e tatticamente. Con Andreazzoli è stato un anno diverso, mi sono fatto male e ho dovuto subire anche un'operazione. Comunque mi ha dato l'esordio in Serie A, tanta fiducia, ha creduto nei giovani e anche in me... Due allenatori che mi hanno dato tanti".

E Zanetti?

"Zanetti mi ha dato di più, mi sta facendo giocare stabilmente titolare: è un grande uomo oltre che bravissimo allenatore, prepariamo molto bene le partite, ha un bel modo di tenerci sul pezzo, lo ascoltiamo e i bei risultati sono anche grazie a lui".