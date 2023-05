L'Olimpico festeggia: Lazio avanti 2-0 sulla Cremonese a fine primo tempo

Terminato il primo tempo di Lazio-Cremonese, risultato parziale di 2-0.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Terminato il primo tempo di Lazio-Cremonese, risultato parziale di 2-0. Giornata di festa all'Olimpico, nonostante la sfida alla Cremo non metta nulla in palio sono 65mila i tifosi presenti all'Olimpico, d'altronde si ricorda la Coppa Italia vinta dieci anni fa e c'è da salutare l'addio ai biancocelesti di Stefan Radu. Al primo pallone buono, arriva il vantaggio della Lazio: azione da videogioco, Luis Alberto per Immobile che fa sponda e manda in porta Hysaj, freddo a incrociare di mancino per l'1-0 al minuto 4. Anche se in vantaggio, prosegue la spinta biancoceleste e la Cremonese è costretta per larghi tratti a difendere: Sarr è attento sia su Vecino che poi su Romagnoli e Luis Alberto, solo Tsadjout nella prima mezz'ora prova a calciare per i lombardi.

Al 35' segnali di Ciofani, sporca i guantoni di Provedel dalla distanza. È però un'illusione per i grigiorossi: due minuti e arriva il 2-0, firmato da Milinkovic-Savic su preciso invito di Pedro. Non succede più nulla fino all'intervallo, Lazio negli spogliatoi sul più due.