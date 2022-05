L'Udinese ha scelto il nuovo allenatore per il post-Cioffi: arriva dalla Serie B

Come raccolto da TMW, l'Udinese ha scelto l'allenatore piemontese per sostituire Gabriele Cioffi e la definizione dell'affare adesso è a un passo.

Reduce da un'ottima stagione sulla panchina dell'Ascoli, culminata col sesto posto in Serie B e i playoff raggiunti (persi poi contro il Benevento), Andrea Sottil è pronto a sbarcare in Serie A. Come raccolto da TMW, l'Udinese ha scelto l'allenatore piemontese per sostituire Gabriele Cioffi e la definizione dell'affare adesso è a un passo. Per Sottil si tratta di un ritorno: in Friuli ci è già stato da calciatore tra il 1999 e il 2003.