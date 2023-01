L'Udinese pareggia in rimonta: l'Empoli resta in 10 ma resiste

Un tempo per parte, un gol a testa. Udinese ed Empoli aprono il 2023 con un pareggio.

Il terzo gol del classe 2003 - Il nome di Tommaso Baldanzi è già da diversi mesi sul taccuino degli osservatori di mezza Europa. Il nuovo gioiello dell'Empoli inizia alla grande l'anno che dovrebbe definitivamente consacrarlo: scambio con Caputo e destro chirurgico a incrociare, che non lascia scampo a Silvestri. È la rete che dopo 3' porta in vantaggio l'Empoli e aiuta i toscani ad affrontare con maggiore serenità una sfida complicata, contro un avversario forte e pieno di risorse, ma sorpreso dall'ottimo feeling tra Caputo e i nuovi compagni di squadra, con cui ha condiviso solo qualche allenamento.

Gli ospiti sprecano però qualche ripartenza di troppo e permettono ai bianconeri di restare in partita. L'arma più pericolosa dei friulani, in assenza di Gerard Deulofeu, è sicuramente Udogie; classe 2002, un anno in più di Baldanzi e non a caso già acquistato dal Tottenham, il terzino sinistro è devastante sulla corsia di competenza e prova a suonare la carica nel momento più delicato. Così, dal 30' in poi fioccano le occasioni: la migliore capita sul piede di Pereyra, il palo e Vicario salvano il risultato.

Monologo friulano - L'Udinese torna in campo nella ripresa con lo stesso spirito con cui aveva chiuso il primo tempo. L'Empoli non riesce a ripartire (nè a pressare) come nella fase iniziale e presta il fianco alle avanzate di Beto e compagni, che però sono sempre imprecisi nelle conclusioni. Il primo cambio arriva dopo oltre un'ora di gioco (Samardzic per Arslan), mentre la panchina azzurra, nonostante un centrocampo in evidente affanno, preferisce non effettuare modifiche; un ritardo che costa caro, perché il solito Udogie affonda e trova il puntuale inserimento di Pereyra, su cui stavolta Vicario non può nulla. Partita finita? Nemmeno per sogno: Akpa Akpro frana su Udogie (e chi se no?) e rimedia il secondo cartellino giallo della serata, Sottil cambia gli esterni e la prima punta nel tentativo - vano - di portare a casa i tre punti. Finisce 1-1, un punteggio tutto sommato giusto.