L'Udinese resiste agli forcing del Lecce: al Via del Mare è 0-0 al 45'

Terminato il primo tempo del Via del Mare, all'intervallo Lecce-Udinese è sullo 0-0.

Terminato il primo tempo del Via del Mare, all'intervallo Lecce-Udinese è sullo 0-0. Partita poco vivace, che regala la prima emozione al 9' con un errore in fase di impostazione di Silvestri e Walace, che obbligano Bijol a commettere un fallo al limite dell'area: sulla punizione di Strefezza è il suo compagno Colombo a deviarla nel tentativo di ostruire la visuale al portiere ospite. I salentini continuano a spingere ed al 14' è Blin ad andare vicino al vantaggio, ma, dopo un ottimo cross di Di Francesco, svirgola al volo in corsa. Clamorosa occasione al 23' sempre per la squadra di Baroni, che sfiora il palo alla destra di Silvestri con Oudin, bravo a deviare un cross da destra di Strefezza dopo un tocco di Colombo.

L'Udinese risponde finalmente al 27' con Ehizibue, imbeccato da Pereyra dopo uno scambio stretto con Udogie, ma sul suo tiro al volo a botta sicura all'altezza del secondo palo si immola Gallo, che ribatte. Poca attenzione per i bianconeri, con Walace che appoggia male a Silvestri e lo costringe a rinviare su Strefezza che conquista un angolo e dopo, sugli sviluppi dello stesso, salta secco Pereyra e mette una palla interessantissima in mezzo: deviazione provvidenziale di Bijol. Le ultime due occasioni del primo tempo sono per l'Udinese: al 40' con una semirovesciata di Lovric che raccoglie una palla contesa in mezzo all'area, obbligando Falcone alla gran parata, e allo scadere con un tiro da fuori di poco alto di Walace.