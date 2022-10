L'Udinese rimonta al 93' e vince ancora: battuto il Verona al Bentegodi

Nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A, l'Udinese batte in rimonta 2-1 il Verona allo stadio Bentegodi.

Nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A, l'Udinese batte in rimonta 2-1 il Verona allo stadio Bentegodi. Nel primo tempo Udinese spesso in avanti e con qualche buona occasione, sballata, mentre i padroni di casa capitalizzano al massimo portandosi in vantaggio al 23' con Doig, che dopo una respinta con una fantastica conclusione al volo sorprende Silvestri. Nella ripresa i frilani, grazie ai cambi ribaltono il risultato. Prima il pari di Beto al 70' su assist di Deulofeu, poi al 93' il gol vittoria siglato da Bijol che di testa supera Montipò.