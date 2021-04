L'Udinese rinasce e inguaia il Benevento, finisce 2-4 al Vigorito

Al Vigorito termina 4-2 in favore dell'Udinese il lunch match della 33ª giornata contro il Benevento. Ospiti subito in vantaggio al 4' con Molina su imbucata di De Paul. Raddoppio friulano con Arslan al 31' su assist di Pereyra. Il Benevento però reagisce immediatamente con Lapadula, sull’azione successiva l'attaccante giallorosso subisce fallo in area, rigore trasformato da Viola e match riaperto. A inizio ripresa, al 49', la squadra di Gotti segna ancora: altra giocata fenomenale di De Paul con un cross a tagliare l'area che spiazza la difesa del Benevento e permette a Stryger Larsen di battere Montipò con un colpo di testa imprendibile. Al 73' poker dell'Udinese: azione devastante del nuovo entrato Braaf che salta Glik e batte Montipò. All'83' il Benevento accorcia con Lapadula che con un tiro da distanza ravvicinata leggermente deviato firma il 4-2. Il risultato non cambia e l'Udinese porta a casa tre punti fondamentali per la salvezza inguaiando il Benevento.