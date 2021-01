L'Udinese si copre contro il Napoli, le scelte di Gotti: Pereyra si alza e dentro un altro mediano

Gotti potrebbe presentarsi con una formazione più coperta per la sfida contro il Napoli. Secondo le formazioni proposte dal Corriere dello Sport, l'Udinese nel 3-5-2 potrebbe schierare solo uno tra Lasagna e Nestorovski in attacco, alzando Pereyra, ed a centrocampo inserendo Mandragora con Arslan e De Paul in mezzo per un atteggiamento più conservativo.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra, Lasagna.