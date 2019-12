L'Udinese si rialza: show in Coppa Italia col Bologna, agli ottavi c'è la Juve

Barak, De Maio, Mandragora e Lasagna. Sono loro i protagonisti dell'Udinese che batte 4-0 il Bologna e conquista il pass per gli ottavi di Coppa Italia. Riscatto dei friulani che non stanno attraversando un bel momento e ora si preparano alla sfida di sabato col Napoli. Agli ottavi, poi, sarà sfida alla Juventus per la squadra di Gotti.