L’Udinese si salva al 104’ su rigore: Empoli beffato tra le polemiche

Termina sul risultato di 1-1 il match della Dacia Arena tra Udinese ed Empoli, valido per la 37esima giornata di Serie A. La squadra di Davide Nicola dopo essere passata in vantaggio al 90esimo grazie al calcio di rigore trasformato da Niang, viene beffata al minuto 104 per l'ingenuità di Fazzini che trattiene Payero e regala penalty. Dal dischetto si presenta Samardzic che non sbaglia: punto pesantissimo per gli uomini di Cannavaro che ad oggi sarebbero salvi proprio con un punto di vantaggio sull'Empoli.

Serie A, la classifica aggiornata

Inter 92 punti

Milan 74*

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 66

Roma 60

Lazio 59

Fiorentina 54

Torino 53*

Napoli 52*

Genoa 46

Monza 45*

Lecce 37*

Cagliari 36*

Frosinone 35*

Hellas Verona 34

Udinese 34*

Empoli 33*

Sassuolo 29*

Salernitana 16

* Una partita in più