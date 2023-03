L’Udinese torna a vincere: battuto di misura l’Empoli al Castellani

L'Udinese sbanca Empoli dopo 17 partite senza vittorie, rilanciandosi verso le zone alte della classifica.

L'Udinese sbanca Empoli dopo 17 partite senza vittorie, rilanciandosi verso le zone alte della classifica. Respira Sottil, che nella scorsa settimana aveva avuto anche un confronto con la proprietà. L'Empoli invece può rammaricarsi di avere buttato via parecchie occasioni, scontratosi comunque con un Silvestri che, di fatto, è il migliore in campo. Il primo tempo va a rilento, più portato da alcune fiammate personali che non con un'organizzazione offensiva.