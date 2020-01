L'Udinese vince e convince: brutto k.o per il Sassuolo

Finita la gara tra Udinese e Sassuolo. I friulani battono 3-0 gli emiliani grazie alla reti al 14' di Okaka, al 68' di Sema e al 91' di De Paul. Ottima prova della squadra di Gotti che ha meritato la vittoria nel lunch match del 19° turno di Serie A. La squadra di De Zerbi si è svegliata troppo tardi sfiorando più volte la rete nel finale

I GOL - L'Udinese sblocca la partita con la rete di Okaka: corner corto di De Paul, che la mette sulla testa dell'attaccante che devia forte e batte Consigli. Il raddoppio arriva con un'azione di contropiede meravigliosa dell'Udinese, conclusa dalla rasoiata di Sema ben servito da Fofana. Il punto esclamativo alla gara lo mette De Paul: contropiede orchestrato da Fofana. Controllo in corsa dell'argentino, pallone in diagonale e Consigli che non può nulla.