La Champions salva l'Inter dalle cessioni eccellenti entro il 30 giugno: calano i debiti, le cifre

Dalla Champions League, persa solo in finale, l'Inter ha ricavato 100 milioni solo di premi UEFA, più un'altra quarantina di milioni dal botteghino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dalla Champions League, persa solo in finale, l'Inter ha ricavato 100 milioni solo di premi UEFA, più un'altra quarantina di milioni dal botteghino, a cui s'aggiungono i 4 milioni per la partnership con Paramount+. La situazione economica migliora, anche se nulla è risolto ancora, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"Dal punto di vista gestionale, l’Inter aveva già intrapreso un percorso di riequilibrio dal “record” di -246 milioni dell’esercizio 2020-21. Nel 2021-22 la perdita è stata di 140 milioni. Quest’anno sul fronte dei ricavi operativi, il boom di Champions e San Siro dovrebbe portare, pur in assenza dei proventi del main sponsor, un incremento di 70-80 milioni rispetto al 2021-22. Tutto considerato, l’Inter potrebbe chiudere l’esercizio 2022-23 con un deficit attorno ai 70-80 milioni, senza il bisogno di realizzare plusvalenze rilevanti entro giugno.

[...] Grazie all’eccezionale Champions e ai maggiori ricavi rispetto alle attese, utilizzando un multiplo sul fatturato tra 3 e 4, l’Inter potrebbe ora valere 1,5 miliardi. La proprietà cinese, in vista della scadenza del maxi-prestito di Oaktree nel maggio 2024 («abbiamo intenzione di rinegoziarlo», ha detto Steven Zhang alla Gazzetta), dovrà riflettere sulle prossime mosse: prolungare l’avventura italiana o monetizzare l’investimento da 700 milioni".