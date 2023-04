La Cremonese batte l'Empoli di misura e torna a sperare: salvezza a -8

La Cremonese vince la sfida salvezza con l'Empoli e continua a sperare.

La Cremonese vince la sfida salvezza con l'Empoli e continua a sperare. La squadra di Ballardini batte 1-0 i toscani allo Zini di Cremona. Dopo 4' la rete decisiva: Sernicola lancia in profondità e pesca Dessers, dimenticato da de Winter; l'attaccante controlla indisturbato e batte Perisan. Per la prima volta in questo campionato la Cremonese vince due gare consecutive e si porta a -7 dal quart'ultimo posto occupato dallo Spezia.