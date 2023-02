La Cremonese sfiora la 1ª vittoria, Singo salva il Torino: il Monday Night finisce 2-2

Gol e spettacolo allo Stadio Olimpico Grande Torino per il Monday Night della 23ª giornata di Serie A.

Gol e spettacolo allo Stadio Olimpico Grande Torino per il Monday Night della 23ª giornata di Serie A. Finisce 2-2 fra Toro e Cremonese. Il Torino parte forte e dopo 15 minuti di gioco sfiora per due volte il gol del vantaggio. Prima con Sanabria, che solo davanti a Carnesecchi si fa ipnotizzare dal portiere della Cremonese. Dopo una manciata di secondi è Karamoh ad avere una palla gol, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. A pochi minuti dalla fine del primo tempo il Toro passa in vantaggio: sugli sviluppi del corner Schuurs finta il tiro e appoggia su Ilic che dribbla Sernicola venendo atterrato. Campolone non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri Sanabria è perfetto: pallone da una parte, portiere dall'altra. Spiazzato Carnesecchi.

La Cremonese sfiora l'impresa, Singo ci mette una toppa. Ad inizio ripresa Ballardini manca in campo Afena-Gyan per Meite e la mossa porta subito i suoi frutti. È proprio l'ex Roma ad appoggiare per Tsadjout, che lascia partire un destro a giro che non lascia scampo a Milinkovic-Savic. Il Torino accusa il colpo, Juric se ne accorge ed effettua un triplo cambio: dentro Buongiorno, Singo e Radonjic, fuori Schuurs, Ola Aina e Karamoh. È la Cremonese però a sfruttare il momento e a passare in vantaggio: Miranchuk perde una brutta palla al limite dell'area di rigore, Okereke prova la conclusione ma viene murato. Sul pallone si avventa Valeri che lascia partite un missile terra-aria che buca le mani a Milinkovic-Savic. Il Torino però non si butta giù e trova subito il pari: Rodriguez va avanti sulla fascia, vede Miranchuk in mezzo all'area di rigore e lo serve. Il russo apre per Singo, che finta col destro, si porta il pallone sul sinitro e batte Carnesecchi per il 2-2. Il Toro prova l'arrembiaggio finale ma Carnesecchi chiude il portone con due mandate, termina in parità il match a Torino.