La Cremonese sfiora la clamorosa rimonta ma perde ancora: il Monza sbanca 3-2 lo Zini

Per oltre un'ora è praticamente un monologo Monza intervallato da qualche fiammata della Cremonese.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per oltre un'ora è praticamente un monologo Monza intervallato da qualche fiammata della Cremonese. Poi l'ingresso di Ciofani cambia le carte in campo e i padroni di casa sfiorano la clamorosa rimonta. Allo Zini finisce 3-2 per i brianzoli.

Modulo variabile, ma sempre a trazione anteriore, per la Cremonese con la difesa a quattro che in fase d’attacco diventa a tre passando dal 4-2-3-1 iniziale a un 3-4-3 molto offensivo. È però il Monza ad avere la prima palla gol con Caprari che va via in contropiede e da posizione defilata incrocia trovando la deviazione decisiva di Carnesecchi in corner. È solo l’anticipo del gol che arriva al 7’ quando al termine di una bella azione manovrata Ciurria da due passi sigla l’1-0 biancorosso approfittando di una difesa di casa addormentata.

RADDOPPIA CAPRARI - La Cremonese non riesce a scuotersi e dieci minuti dopo finisce ancora sotto. Intervento dubbio di Ghiglione su Izzo che l’arbitro giudica regolare prima del richiamo del VAR. Dopo la revisione Massa concede il rigore con Caprari che dagli undici metri non fallisce. La squadra di casa non riesce a reagire, se si esclude un tiro di poco fuori di Dessers che però era partito in fuorigioco, per il resto il pallone è quasi sempre fra i piedi del Monza che lo amministra con intelligenza senza comunque speculare sul doppio vantaggio. Nel finale si conta un'occasione per parte - Birindelli per i brianzoli, Dessers per i grigiorossi - col pallone che in entrambi i casi finisce alto sulla traversa.