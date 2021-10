La doppietta del Cholito stende per ora Sarri. Viola avanti 2-0 sul Cagliari: i parziali al 45'

Sono terminati i primi tempi dei match validi per la nona giornata di campionato delle 15.

FIORENTINA-CAGLIARI - Al Franchi, Fiorentina avanti 2-0 sul Cagliari al 45'. Tutto facile per la Fiorentina, sblocca il punteggio su calcio di rigore Cristiano Biraghi poi raddoppia Nico Gonzalez su assist di uno scatenato Saponara.

HELLAS VERONA-LAZIO - Al Bentegodi, Hellas Verona sul doppio vantaggio contro la Lazio al 45'. A decidere il match, per il momento, la doppietta di Simeone bravo prima a sfruttare l'assist di Caprari per l'1-0, poi l'errore di Reina per sfoderare un destro micidiale che non lascia scampo all'estremo difensore