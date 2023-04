La Fiorentina asfalta la Samp! Manita viola al Franchi

Festa del gol al Franchi, la Fiorentina torna al successo in campionato, travolta la Sampdoria con il risultato finale di 5-0.

Festa del gol al Franchi, la Fiorentina torna al successo in campionato, travolta la Sampdoria con il risultato finale di 5-0. La squadra più pericolosa della prima mezz'ora è la Samp e sul tiro-cross di Augello salvano Cerofolini e Biraghi in tandem. Proprio quest'ultimo prova a spezzare la monotonia viola là davanti, ma scarica un destro in curva. Ritmi spezzettati, nel finale di primo tempo cambio forzato per Stankovic: si fa male Leris, dentro Djuricic. Al 35' ecco anche il primo tiro in porta della Fiorentina, di Castrovilli su sviluppo da corner: attento Ravaglia. È ancora il 10 di casa a provare a far male poco prima dell'intervallo, fermandosi però sul gran riflesso di Ravaglia. L'obiettivo è chiaro e Castrovilli si toglie lo sfizio in pieno recupero, con una splendida voléè che vale l'1-0 all'intervallo.

Nella ripresa bastano meno di cinque minuti ai toscani, a cavallo tra il 62' e il 66', per far calare il sipario con grande anticipo sulla partita. Arrivano in rapida sequenza il secondo e il terzo gol, segnati da protagonisti inusuali e un po' inattesi: fa 2-0 Dodo, con il suo primo gol da quando è a Firenze, cala il tris Duncan a coronamento di un buon incontro. Entrambi con il mancino, entrambi su suggerimento vincente di uno Jovic che trova il modo di rendersi utile pur non segnando. A quel punto la Viola dilaga e Kouame, da subentrato, si invola verso il 4-0 su suggerimento di Amrabat in verticale. Con la Samp totalmente svanita dal campo, la Fiorentina trova anche il quinto centro, con Terzic, per un 5-0 finale molto pesante.