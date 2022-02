La Fiorentina batte lo Spezia 2-1 e sogna l'Europa: decisivo Amrabat all’89’

La Fiorentina torna a vincere in campionato dopo il ko contro la Lazio: 2-1 contro lo Spezia dopo aver sbagliato un calcio di rigore e aver rischiato anche di perdere il match dopo il pareggio di Agudelo. Il primo gol in A con i viola di Amrabat e la rete di Piatek hanno completato una vittoria che per i viola ha il sapore d'Europa. Poche emozioni da segnalare nel corso del primo tempo con le due squadre che risultano molte attente in difesa e altrettanto imprecise in avanti. Piatek prima sbaglio dal dischetto e poi si rifà al 42’. Odriozola che conquista palla, poi serve Castrovilli che lancia Maleh sulla sinistra: cross al centro molto tagliato, velo dello stesso spagnolo e gol da pochi passi di Piatek che si sblocca anche in Serie A.

La Fiorentina entra in campo nella ripresa dominando sul piano del gioco come di fatto aveva terminato il primo tempo. È l'ex della partita però a cambiare l'esito del risultato, ovvero il subentrato Agudelo. Il colombiano strappa la palla dai piedi di un distratto Amrabat e poi si lancia verso la porta: a tu per tu con Terracciano non sbaglia e al 74' sigla l'1-1. La Fiorentina si butta in avanti con 4 attaccanti in campo gettati nella mischia da parte d'Italiano e la confusione offensiva porta al vantaggio all'ultimo respiro. È proprio Amrabat, autore dell'errore che poco prima aveva permesso a Agudelo di trovare l'1-1, a raccogliere palla al limite dell'area e a calciare verso il secondo palo. La palla passa tra le gambe di tutta la difesa spezzina e si insacca in rete. Tre punti che le permettono di avvicinare la Roma e restare in corsa per le posizioni che contano.