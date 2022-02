La Fiorentina batte per la terza volta l'Atalanta: Gasp si infuria e viene espulso

Al Franchi la Fiorentina batte 1-0 l'Atalanta nel lunch match della 26ª giornata di Serie A. Grande equilibrio nel primo tempo con il predominio territoriale evidente da parte dei viola. L'occasione più clamorosa è però per la squadra di Gasperini: al 33' Koopmeiners a tu per tu con Dragowski perde il duello col portiere polacco, che ha la meglio con una grande parata. Al 39' anche la Fiorentina si rende pericolosa con un bel tiro di Sottil da fuori area, anche in questo caso bellissima risposta del portiere Musso. Nella ripresa si sblocca il match al 56': Odrizola e Nico Gonzalez combinano benissimo sulla destra con l'argentino che dal limite dell'area fornisce un bellissimo assist per Piatek che non sbaglia. 4' dopo l'Atalanta segna con l'inserimento di Malinovskyi, l'arbitro però, coadiuvato prima dall'assistente e poi dal Var Banti, fischia il fuorigioco di Hateboer, considerato parte dell'azione anche senza toccare palla. La decisione dell'arbitro fa infuriare Gasperini, le urla del tecnico bergamasco riecheggiano al Franchi, tanto che Doveri non lo perdona e lo caccia dal campo con un cartellino rosso salutato dall'ovazione dei tifosi fiorentini. L'Atalanta prova a pareggiare, ma la Fiorentina resiste e porta a casa una vittoria importantissima.