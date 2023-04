La Fiorentina costruisce, l'Atalanta segna con un tiro in porta: all'intervallo è 0-1

Terminato il primo tempo di Fiorentina-Atalanta, lombardi avanti all'intervallo grazie al gol di Maehle.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Terminato il primo tempo di Fiorentina-Atalanta, lombardi avanti all'intervallo grazie al gol di Maehle. Serata in cui entrambe le squadre si giocano le ambizioni europee tramite il campionato, a partire meglio è la Fiorentina: Quarta manca di poco la porta di testa dopo novanta secondi, Sportiello disinnesca i successivi tentativi da fuori area di Barak e Cabral. La conclusione dalla distanza è un tema nell'avvio di gara, ci prova anche Gonzalez andando a un centimetro dal gol capolavoro. Va di nuovo vicino al vantaggio l'argentino, poco più tardi: non riesce a correggere come vorrebbe la sponda di Cabral, permettendo la parata a Sportiello.