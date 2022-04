La Fiorentina crea e sbaglia, la Juve non perdona: 2-0 e finale di Coppa Italia

All'Allianz Stadium la Juventus batte 2-0 la Fiorentina e si qualifica alla finale di Coppa Italia.

All'Allianz Stadium la Juventus batte 2-0 la Fiorentina e si qualifica alla finale di Coppa Italia. Sblocca il match il gol dell'ex Bernardesci al 32': errore imperdonabile di Dragowski che esce a vuoto su un cross dalla sinistra, male anche Biraghi, che con un colpo di testa serve Bernardeschi che a insacca a porta vuota. Nella ripresa la Fiorentina spinge alla ricerca del pari, ma l'imprecisione degli attaccanti viola e le prodezze di Perin su Martinez Quarta Sottil tolgono alla squadra di Italiano ogni speranza. La Juve invece va per due volte vicina al raddoppio: al 56' palo di Zakaria che con un sinistro dopo una ripatenza di Vlahovic, al 70' Rabiot segna di testa, ma la rete viene annullata dal Var per fuorigioco del francese. Proprio alla fine, al 93', la squadra di Allegri riesce trovare raddoppio con Danilo: fa tutto Cuadrado, che entra in area, salta secco Martinez Quarta e appoggia per il brasiiano che da due passi dalla porta segna il 2-0 che porta la Juventus in finale di Coppa Italia.