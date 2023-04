La Fiorentina domina, l’Atalanta fallisce l’aggancio all’Inter: al Franchi finisce 1-1

Terminata la 30^ giornata di Serie A con il pareggio tra Fiorentina e Atalanta, al Franchi finisce 1-1.



La Viola costruisce, la Dea colpisce

A partire meglio è la Fiorentina: Quarta manca di poco la porta di testa dopo novanta secondi, Sportiello disinnesca i successivi tentativi da fuori area di Barak e Cabral. La conclusione dalla distanza è un tema nell'avvio di gara, ci prova anche Gonzalez andando a un centimetro dal gol capolavoro. Va di nuovo vicino al vantaggio l'argentino, poco più tardi. Primi segnali di Atalanta intorno alla mezz'ora, con Zapata che però sparacchia lontano dai pali. Basta un tiro in porta alla Dea per colpire: al 37' la disattenzione di Terzic spalanca la strada verso il gol a Maehle, cinico nel colpire. La Viola accusa il colpo e all'intervallo è 0-1.

Gonzalez lascia il rigore a Cabral

Il secondo tempo inizia come il primo, con la Fiorentina che costruisce occasioni subito ma non riesce a inquadrare la porta come vorrebbe. Serve un episodio e questo arriva: il braccio di Toloi manda i viola dal dischetto, Gonzalez fa l'altruista e cede la battuta a Cabral, implacabile a spiazzare Sportiello per l'1-1. L'Atalanta prosegue nel suo piano partita di attesa e per poco non subisce anche il raddoppio viola a un quarto d'ora dal novantesimo, col neo-entrato Biraghi fermato dal palo nel disegno della sua punizione. I minuti finali presentano il medesimo motivetto: la Fiorentina spinge accompagnata dai suoi tifosi, l'Atalanta difende e basta. Ma è quanto serve per portarsi a casa un punto.