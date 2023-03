La Fiorentina domina per mezz'ora, Tomori salva il Milan: è 0-0 al 45'

L'occasione più pericolosa capita sui piedi dell'ex Bonaventura, ma la sua conclusione è salvata sulla linea dal provvidenziale intervento di Tomori.

© foto di © DANIELE MASCOLO

La Fiorentina gestisce, il Milan soffre ma non crolla. Si possono riassumere così i primi 45'del match del Franchi, in una sfida tutta dedicata a Davide Astori, ricordato al 13' con un lungo applauso di tutto lo stadio. Il dominio territoriale della squadra di Italiano è netto ed è riassunto dai numeri: tre tiri in porta in 20' e tanti calci d'angolo collezionati. L'occasione più pericolosa capita sui piedi dell'ex Bonaventura, ma la sua conclusione è salvata sulla linea dal provvidenziale intervento di Tomori.

I rossoneri fanno molta fatica a costruire azioni degne di nota; nemmeno il rientro di Bennacer aiuta la fase di possesso, anche perché sull'algerino e su Tonali c'è sempre il pressing asfissiante di Bonaventura e Mandragora.