La Fiorentina gioca ma non punge, la Lazio è spietata: 0-2 al 45’

Lazio in vantaggio al termine del primo tempo contro la Fiorentina grazie alle reti di Vecino e Zaccagni. La gara inizia subito su buoni ritmi, ma con la Lazio più proiettata in avanti. La Fiorentina è però la prima ad andare davvero ad un passo dal gol con Jovic che in un tap-in basso sorprende Provedel che non aggancia la sfera e Ikone che manca l'intervento. Neanche un giro d'orologio dopo è ancora il serbo che va ad un passo dalla rete con una deviazione volante che termina alta. Nei successivi 4' sono altre due le buone occasioni per i viola, con la Lazio che rimane troppo schiacciata sulla propria area di rigore. Dopo tante occasioni sbagliati dai padroni di casa, però, arriva il vantaggio della Lazio. In una delle prime uscite offensive degli uomini di Sarri è Matias Vecino a sbloccare il match con una spizzata di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

La Fiorentina torna a farsi vedere verso il 20' con Ikone che in azione personale tenta la conclusione colpendo l'esterno della rete dopo essersi accentrato dalla destra. Al 25' arriva anche il raddoppio della Lazio. Azione dalla destra dei biancocelesti con Milinkovic-Savic che mette nel mezzo un pallone che Zaccagni spizza e manda in rete. Al 31' ancora Lazio vicino al gol e ancora con Vecino che sfrutta un disimpegno sbagliato di Bonaventura per arrivare al tiro: Terracciano blocca. Al 37' altra occasione per la Fiorentina con Bonavenuta che s'imbuca con i tempi giusti presentandosi davanti a Provedel: il 5 viola anziché calciare in porta tenta un assist a favore di Jovic ottimamente marcato e in ritardo di posizione. La prima frazione si chiude come si è aperta, con la Fiorentina avanti con Mandragora, prima, e Martinez Quarta, poi, che non riescono a mettere la sfera alle spalle di Provedel.