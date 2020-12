La Fiorentina non esce più dalla crisi: pari casalingo contro il Verona

Si è da poco conclusa la sfida fra Fiorentina e Hellas Verona. 1-1 il risultato al Franchi: al gol di Miguel Veloso su calcio di rigore, ha risposto Dusan Vlahovic, sempre dagli 11 metri. Una crisi, quella viola, che prosegue e non riesce a trovare una svolta. Anche tra le mura casalinghe, infatti, la squadra di Prandelli non viene. La vittoria non arriva, nonostante la necessità assoluta di cambiare marcia.