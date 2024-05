La Fiorentina non molla il campionato: vittoria meritata 2-1 in rimonta sul Monza

Termina sul risultato di 2-1 il match del Franchi tra Fiorentina e Monza, valido per la 36esima giornata di Serie A

Termina sul risultato di 2-1 il match del Franchi tra Fiorentina e Monza, valido per la 36esima giornata di Serie A. La squadra di Vincenzo Italiano conquista tre punti fondamentali in chiave Europa, portandosi a 53 punti e scavalcando così il Napoli a quota 51 all'ottavo posto, utile per la qualificazione alla prossima Conference League. I viola la spuntano ribaltando il gol di Milan Djuric (9') in apertura su assist di Dany Mota: prima Nico Gonzalez (32') e poi Arthur (78') firmano la rimonta, entrambi su passaggio vincente di Barak,

La classifica di Serie A aggiornata al termine della 36esima giornata

Inter 92 punti

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 63*

Roma 60

Lazio 59

Fiorentina 53*

Napoli 51

Torino 50

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37

Hellas Verona 34

Udinese 33

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Sassuolo 29

Salernitana 16

* Una partita in meno