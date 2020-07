La Fiorentina non supera l'esame Cagliari: finisce in parità al Franchi

Finisce 0-0 il match tra Fiorentina e Cagliari, gara valida per il 31esimo turno di Serie A. I viola nel primo tempo colpiscono un palo con Duncan. Nella seconda frazione decisivo Dragowski a impedire il vantaggio dei sardi. Allo scadere occasione di testa per Kouame, ma nulla da fare, il risultato non si schioda dallo 0-0