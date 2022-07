La Fiorentina pensa al sostituto di Milenkovic (che piace al Napoli): idea Kjaer

Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina starebbe pensando a Simon Kjaer come possibile sostituto di Nikola Milenkovic

Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina starebbe pensando a Simon Kjaer come possibile sostituto di Nikola Milenkovic ormai dato in partenza e sul quale ci sono Inter e Napoli. Rientrato in campo con la Danimarca, sono ancora tutte da verificare le sue condizioni dopo l'ultimo infortunio. In seconda battuta i viola dovranno soprattutto capire se i rossoneri saranno disposti o meno a intavolare una trattativa per lui o no.