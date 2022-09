La Fiorentina protesta per gli arbitri: "Siamo incazzati, chiediamo ufficialmente spiegazioni!"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè non usa mezze misure, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta col Bologna: "Sono uno che parla pochissimo e, quando mi si vede, è perché devo dire delle cose. Siamo avvelenati, anzi: siamo incazzati. Metti che la squadra ha perso umiltà e non è brillante, metti che oggi abbiamo commesso degli errori, ma perdere per una situazione del genere non va bene. Il tocco di Kasius su Dodò è netto. Hanno fatto tre minuti di Var per il fuorigioco di Arnautovic? Non va bene, è allucinante. Chiediamo delle spiegazioni sempre in maniera molto educata, ma episodi così non vanno bene. Siamo preoccupati perché non riusciamo a vincere, ma come esponente della società devo intervenire. Vorrei che venisse detto domani dal designatore che è stato commesso un errore arbitrale, come Igor ha commesso un errore tecnico sul gol".