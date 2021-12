La Fiorentina rimonta il Sassuolo da 0-2: primo pari stagionale per i viola

Al Franchi termina 2-2 il lunch match della 18ª giornata di Serie A tra Fiorentina e Sassuolo. Primi 45' frizzanti con tante occasioni soprattutto per la Fiorentina, che però non riesce a superare un ottimo Consigli. Al 32' gli ospiti passano in vantaggio: bellissimo passaggio in verticale di Frattesi nella zona di Scamacca che batte col destro in diagonale infilando Terracciano. Passano 5' e il Sassuolo raddoppia con Frattesi, servito in profondità da Raspadori. Nella ripresa i pradoni di casa spingono e al 51' accorciano le distanze con il solito Vlahovic: pallone perso dal Sassuolo e ripartenza micidiale della Fiorentina con l'attaccante viola che si ritrova a tu per tu con Consigli e non sbaglia. al 62' la Fiorentina completa la rimonta:i tiri di Bonaventura e Vlahovic vengono murati, l'azione prosegue con Toljan che serve involontariamente Torreira che davanti la porta la mette dentro. Al 68' gli uomini di Italiano restano in dieci per un doppio giallo di Biraghi. Nel finale non accade più nulla con le squadre si accontentano del pari.