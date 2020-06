La Fiorentina rischia nel finale ma è pari contro il Brescia

Fiorentina che non va oltre l'1-1 contro il Brescia al suo ritorno in campo. Rondinelle che sono andate in vantaggio al 17 con il ritorno al gol di Alfredo Donnarumma, salvo farsi riprendere dopo pochi minuti grazie alla rete di Pezzella. Viola che non sono riusciti, nella ripresa, a mettere il match nei binari giusti, con il Brescia che ha ancora sfiorato il vantaggio nel finale con Dessena.