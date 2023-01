La Fiorentina si fa riprendere dal Monza: al Franchi finisce 1-1

Finisce 1-1 al Franchi la partita tra Fiorentina e Monza, ripartenza per entrambe in campionato.





Cabral sfonda la porta brianzola

La Fiorentina approccia meglio l’ingresso in partita e comincia premendo forte sia sul versante della pressione che per quanto riguarda le azioni costruite. Dodo si trova un pallone buono in area ma evidenzia le sue mancate doti da bomber, per il resto le prime conclusioni sono tutte dalla distanza, e imprecise. Palo Fiorentina al 13’: per poco Biraghi non beffa Di Gregorio direttamente da calcio d’angolo. Protesta la Fiorentina per un presunto fallo di Marlon su Barak e per poco sul rovesciamento di fronte il Monza non passa: ripartenza rapida dei brianzoli, Ranocchia però non inquadra la porta di Terracciano. Serve un sussulto per sbloccare la gara e lo regala un Cabral in versione Batistuta, tanto poderoso e potente quanto preciso nel destinare sotto la traversa, senza stop, il lancio di Quarta dalla difesa. Di Gregorio deve mettere i pugni sul seguente tentativo da fuori di Bianco, mentre la risposta del Monza è nel mancino di Colpani, che però da buona posizione manca la porta. Il primo tempo si conclude senza altri grandi sussulti, con l'ultima chance sul mancino di Duncan, senza precisione. Avanti di uno la Fiorentina sul Monza all'intervallo, la firma è di Cabral.

I cambi incidono, ripresa tutta del Monza

Palladino non perde tempo nel mettere mano ai cambi, tirando dentro al rientro dall’intervallo la punta di peso Petagna e con lui anche Birindelli sulla fascia. È proprio quest’ultimo a rendersi subito protagonista, ma in difesa, fermando un passaggio letale di Cabral per Saponara. Replica nell’altra area, con Igor a sostituirsi nel ruolo di ultimo baluardo. Con il trascorrere dei minuti sul cronometro cresce il Monza e la partita dà l’impressione di poter cambiare faccia. Petagna prova a entrare nel match all’ora di gioco, ma il suo sinistro è troppo largo per far male a Terracciano. Chi, invece, ci riesce è un Carlos Augusto fino a quel momento piuttosto nascosto, e in grado di farsi trovare smarcato in area per il cross al bacio di Birindelli, da lui corretto in rete con un gran destro al volo. La squadra ospite prende fiducia e va in un paio di circostanze vicina al pari, la più clamorosa delle quali con Petagna che da ottima posizione spara alle stelle. Passata la paura, la Fiorentina - anche grazie a qualche cambio - torna a guadagnare campo e a rendersi minacciosa, non abbastanza però per riuscire a trafiggere un’altra volta Di Gregorio. I viola devono accontentarsi di un punto, per Palladino è il primo pareggio nella carriera da allenatore professionista.