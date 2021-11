La Fiorentina si rialza, battuta 3-1 la Samp: in rete due ex Napoli

La Fiorentina batte 3-1 la Sampdoria nell'anticipo delle 18 della quindicesima giornata di Serie A. Samp avanti al 15' con l'ex Napoli Gabbiadini che incorna di testa sul cross di Candreva. Al 23' i Viola pareggiano grazie ad un altro ex azzurro: Sottil, dalla sinistra, fa partire il traversone e trova dalla parte opposta Callejon che, a due passi da Audero, deposita in rete. Al 32' Vlahovic ribalta il risultato sull'assist di Bonaventura. Al 45' la Fiorentina mette il match in ghiaccio: ancora Bonaventura, in area blucerchiata, fa fuori Murru e serve Sottil che, tutto solo, supera un incolpevole Audero.