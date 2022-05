La Fiorentina si rilancia per l’Europa: 2-0 ad una Roma scarica dopo la Conference

La Fiorentina batte un colpo importante nella corsa per l'Europa e stende 2-0 la Roma

La Fiorentina batte un colpo importante nella corsa per l'Europa e stende 2-0 la Roma in un match al Franchi gestito dal 1' al 90'. Di Nico Gonzalez e Jack Bonaventura le due reti a inizio partita che decidono un match divertente e importante in ottica qualificazione all'Europa League. Con questo successo i viola salgono a 59 punti, come Roma e Atalanta.