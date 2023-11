La Fiorentina spreca l'impossibile, un Milan brutto e senza gioco vince su rigore

A San Siro il Milan batte la Fiorentina 1-0, grazie a una rete di Théo Hernandez su rigore a pochi secondi dalla fine del primo tempo.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A San Siro il Milan batte la Fiorentina 1-0, grazie a una rete di Théo Hernandez su rigore a pochi secondi dalla fine del primo tempo.

Milan incerottato, con una formazione quasi obbligata ma che si fa apprezzare in alcuni frangenti: Pulisic e Pobega hanno le migliori occasioni del primo tempo, Théo ha un paio di illuminazioni ma a sorpresa è Jovic a trovare la grande giocata, servendo in area proprio il terzino francese, steso da Parisi per un rigore netto e trasformato con una perfetta esecuzione. Maignan provvidenziale su Beltran a inizio ripresa, Fiorentina che spinge tanto sulle fasce e costringe il Milan ad abbassarsi ma il problema della viola resta lo stesso da inizio stagione: chi la butta dentro? Italiano si gioca a gara in corso la carta Nzola non riuscendo però a raddrizzare le sorti dell'incontro. Anche perché Maignan, ancora lui, ci mette letteralmente la faccia su una conclusione ravvicinata a pochi secondi dalla fine.