La Fiorentina torna a vincere dopo quasi 2 mesi: Salernitana ko nella ripresa

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina torna al successo, sbancato 0-2 il campo della Salernitana. Dopo un brutto primo tempo, privo di emozioni, l'ingresso di Kouame nella ripresa cambia tutto. Chiari di luna differenti al rientro in campo dagli spogliatoi: dopo neanche un minuto c'è già il primo tiro in porta della ripresa, firmato da Sottil che però si vede murato da Ochoa. Sarà in realtà solo una false flag, perché il match dell'Arechi prosegue sugli stessi binari del percorso iniziato al momento del fischio d'inizio dato dall'arbitro Marchetti. Passa mezz'ora prima di vedere un altro tiro in porta, di nuovo per la Fiorentina e con ancora Ochoa provvidenziale, stavolta su Kouame.

Ed è proprio quest'ultimo, subentrato al 70' e molto più centravanti di ruolo rispetto a Barak, a risultare decisivo: l'ivoriano raccoglie un cross al bacio di Ranieri e, con un colpo di testa che scende sul palo lontano, beffa Ochoa per il gol dello 0-1. La Salernitana non recupera dal colpo subito e anzi a tempo ormai quasi scaduto subisce anche il gol di Ikone, il secondo consecutivo in Serie A, quello del definitivo 0-2. La Fiorentina torna così a vincere in campionato dopo quasi due mesi. In trasferta è la prima del 2024.