La Fiorentina torna a vincere dopo quasi 2 mesi: tris viola al Bentegodi, Verona ko

Finisce 0-3 la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Fiorentina, toscani in gol nel primo tempo con Barak (12') e Cabral (35') e nel secondo con Biraghi (89') Grande festa sugli spalti in nome dell'antico gemellaggio tra tifoserie, ma poi c'è il campo a ristabilire le distanze. Lasagna prima e Gonzalez poi scaldano il piede, andando solo vicini alle porte. La partita si sblocca già al 12' grazie al grande ex della gara, Barak che conclude al meglio una bella discesa di Ikone e non esulta. Appena prima della mezz'ora Lazovic scodella il pallone giusto sulla testa di Lasagna, che però sbaglia un gol già fatto. Iniziano anche a volare i gialli, mentre alla mezz'ora è Terracciano a doverlo fare, per evitare guai sul tiro di Duda. I padroni di casa calano nell'intensità della spinta e a fine frazione, su palla ferma, raddoppia la Fiorentina: Cabral corregge in rete l'angolo di Mandragora, il Bentegodi fischia l'esultanza ospite, un balletto di gruppo, nonostante il gemellaggio tra le due tifoserie. Il primo tempo finisce sullo 0-2.