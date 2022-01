La Fiorentina travolge e inguaia il Genoa: al Franchi finisce 6-0!

La Fiorentina travolge il Genoa 6-0 nell'ultimo match della 22ª giornata di Serie A. All'11' Vlahovic sbaglia il suo primo rigore in Italia dopo che Saponara era stato atterrato da Hefti: tiro troppo debole neutralizzato da Sirigu. Al 15' però arriva il vantaggio viola con Odriozola, che segna su respinta di Sirigu dopo l'imbucata di Vlahovic su assist di Nico Gonzalez. La Fiorentina spinge e crea un altro paio di occasioni pirma del maritato raddoppio: al 34' Bonaventura viene pescato in area da Biraghi e dopo un iniziale colpo di testa parato da Sirigu riesce a ribadire. Al 42' è ancora la squadra di Italiano a passare, questa volta con il capitano Biraghi che da circa 30 metri calcia benissimo battendo ancora Sirigu. Nella ripresa la Fiorentina dilaga andando in rete altre tre volte. Al 51' Vlahovic con uno stupendo tocco sotto elude l'uscita di Sirigu e firma il 4-0 viola. Al 69' altra punizione magistrale di Biraghi e al 77' chiude i conti Torreira con un colpo di testa sull'assist di Ikoné per il definitivo 6-0. Con questi tre punti i viola agganciano al sesto posto in classifica Roma e Lazio, per il Genoa si mette male con il Venezia quart'ultimo a -6.